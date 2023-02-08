Как быстро разморозить холодильник, не отключая его от сети: элементарный способ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Если морозилка используется часто и в ней быстро образуется слой льда, ее необходимо размораживать чаще.
Как разморозить холодильник? Самый очевидный ответ и способ — отсоединить его от сети и ждать. Однако знали ли вы, что сделать это можно не вынимая розетку из сети? Это отличный способ, когда нужно разморозить только морозилку, не трогая весь холодильник. Кстати, бонусом предлагаем вам ознакомится с хитростью, как сделать, чтобы в морозилке не было льда.
Как отмечает портал santeplus, отключая эту технику от сети, вы рискуете нарушить сохранность как продуктов в морозильной камере, так и продуктов, хранящихся в холодильнике. А периодическое размораживание морозильной камеры поможет вам поддерживать эффективность холодильника и сэкономить на счетах за электроэнергию. Как это сделать без отключения от сети — читайте далее.
Как быстро разморозить морозилку, не отключая ее от сети
Вот шаги, которые необходимо выполнить, чтобы разморозить ее, даже если она подключена к сети:
- Выньте все продукты из морозильной камеры и поместите их в прохладное место.
- Поставьте внутрь кастрюлю с кипящей водой, чтобы поднять температуру и собрать воду, которая будет образовываться при разморозке.
- Закройте морозилку и подождите, пока лед растает. Тепло от кипящей воды поможет быстрее растопить лед. Время от времени открывайте морозильную камеру, чтобы впустить теплый воздух, что также поможет быстрее растопить лед.
- Используйте влажную ткань, чтобы удалить остатки льда. Не используйте заостренные или острые предметы, так как они могут повредить отделку морозильной камеры, а также поранить вас.
- Тщательно высушите морозильную камеру.
- Закройте морозильную камеру и подождите, пока температура внутри прибора не вернется к нормальным значениям, прежде чем ставить продукты на место.
Раньше мы рассказывали о фантастическом трюке, который поможет избавиться от плесени. Специальное средство, которое нужно нанести на проблемное место, готовится очень просто – из двух доступных составляющих.