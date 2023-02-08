Как быстро разморозить холодильник, не отключая его от сети: элементарный способ

Если морозилка используется часто и в ней быстро образуется слой льда, ее необходимо размораживать чаще.

Как разморозить холодильник? Самый очевидный ответ и способ — отсоединить его от сети и ждать. Однако знали ли вы, что сделать это можно не вынимая розетку из сети? Это отличный способ, когда нужно разморозить только морозилку, не трогая весь холодильник. Кстати, бонусом предлагаем вам ознакомится с хитростью, как сделать, чтобы в морозилке не было льда.

Как отмечает портал santeplus, отключая эту технику от сети, вы рискуете нарушить сохранность как продуктов в морозильной камере, так и продуктов, хранящихся в холодильнике. А периодическое размораживание морозильной камеры поможет вам поддерживать эффективность холодильника и сэкономить на счетах за электроэнергию. Как это сделать без отключения от сети — читайте далее.

Как быстро разморозить морозилку, не отключая ее от сети

Вот шаги, которые необходимо выполнить, чтобы разморозить ее, даже если она подключена к сети:

Выньте все продукты из морозильной камеры и поместите их в прохладное место. Поставьте внутрь кастрюлю с кипящей водой, чтобы поднять температуру и собрать воду, которая будет образовываться при разморозке. Закройте морозилку и подождите, пока лед растает. Тепло от кипящей воды поможет быстрее растопить лед. Время от времени открывайте морозильную камеру, чтобы впустить теплый воздух, что также поможет быстрее растопить лед. Используйте влажную ткань, чтобы удалить остатки льда. Не используйте заостренные или острые предметы, так как они могут повредить отделку морозильной камеры, а также поранить вас. Тщательно высушите морозильную камеру. Закройте морозильную камеру и подождите, пока температура внутри прибора не вернется к нормальным значениям, прежде чем ставить продукты на место.

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