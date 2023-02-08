Как не потерять носок во время стирки: два гениальных лайфхака

Небольшие трюки помогут "не разлучить" пару носков, пока они стираются

При использовании стиральной машины важно соблюдать простые правила. Некоторые из них касаются конкретных вещей. Каждый из нас хоть раз сталкивался с проблемой, когда во время стирки терялся носок.

Опрос показал, что каждый британец ежемесячно теряет в среднем по 1,3 носка, сообщает glam. Такая же "загадка" наверняка существует и в других странах. Однако есть два блестящих лайфхака, благодаря которым вы больше никогда не потеряете носок в стирке.

Использование мешка-сетки

Самый простой способ уберечь свои носки от пропажи — сетчатый мешок. То, что вы, возможно, уже используете для защиты бюстгальтеров и нижнего белья от повреждений в стиральной машине, также поможет удержать носки вместе в течение всего процесса стирки и сушки.

Вы даже можете прикрепить сетчатый мешок к корзине для белья, чтобы добавлять в него носки, как только они загрязнятся. Однако не стоит класть в сетку слишком много носков. Иначе они могут не выполоскаться должным образом.

Трюк с булавкой

Используйте булавки, чтобы сколоть носки. Лучше всего взять английские булавки из нержавеющей стали, которые не заржавеют и, в свою очередь, не испортят ткань. Булавки можно снять после стирки и сушки. Хотя, если удобно, можно хранить с ними носки в ящике, ведь там эти "приятели" тоже иногда теряют свою "половинку".

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда не стоит включать режим быстрой стирки. В некоторых случаях желание сэкономить время может обернуться порчей вещей.