Гениальный трюк, который поможет легко вымыть мясорубку: это займет меньше минуты

Идеально чистыми будут даже труднодоступные места

На кухне есть полно вещей, очищать которые – сплошное "удовольствие". И если большинство уже знает, как с легкостью убрать устаревший жир и нагар из сковородки, то с мясорубкой ситуация пока что сложнее.

Мало кто слышал об удивительном лайфхаке с картошкой, который поможет убрать остатки фарша из самых потаенных уголков кухонного инструмента. На этот гениальный трюк уйдет меньше минуты и не понадобится ничего, кроме небольшой сырой картофелины, сообщает prostoway.

Что нужно сделать

Подготовьте небольшую сырую картофелину, промойте ее и очистите от кожуры, разрежьте на небольшие кусочки. Далее просто пропустите ее через мясорубку. Картофель, который будет проходить через нее, уберет остатки мяса, сала и других ингредиентов, которые вы пропускали через мясорубку перед этим.

После того как перекрутите все кусочки картофеля, просто помойте инструмент в теплой воде. Теперь ваша мясорубка будет чистая как никогда.

Раньше мы рассказывали, зачем опытные хозяйки жарят мыло на сковороде. Оказывается, небольшой кусочек обычного хозяйственного мыла поможет "разобраться" не только с грязными вещами.