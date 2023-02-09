Как безошибочно определить, вкусный ли апельсин: признаки, на которые мало кто обращает внимание

Зрительно сочные сладкие апельсины отличаются от своих менее привлекательных по вкусу родственников

Иногда выбрать идеальный продукт очень непросто — на полках в супермаркетах, да и на прилавках на рынке полно всяких вариантов, и один кажется лучше другого… Однако бывает, что купив вроде бы самый лучший продукт, он оказывается почти несъедобным. Раньше мы подсказывали, как выбрать спелые и сладкие мандарины, теперь же расскажем, на что обращать внимание, покупая апельсины.

Выбрать спелый и сочный фрукт можно, если присмотреться к его внешнему виду. Несколько неприметных, на первый взгляд, признаков подскажут вам, стоит ли брать определенный апельсин. На что именно смотреть, рассказывает сайт "Доброта".

1 — Зеленая веточка

Если у апельсина есть такая веточка, то это значит, что он свежий и сочный. А вот апельсины без веточки, скорей всего, уже сухие внутри.

2 — Форма

Апельсины отличаются по своей форме: они могут быть круглыми или овальными. Самая сладкая мякоть будет именно у овального апельсина, тогда как круглые апельсины преимущественно используют для приготовления сока.

3 — "Пупок"

Также стоит обратить внимание на "пупок", который может быть либо закрытым, либо чуть-чуть открытым. Это указывает на то, что фрукт внутри разделен на несколько частей (помните случаи, когда апельсин неожиданно оказывался своеобразным "киндер-сюрпризом" — внутри был еще один маленький апельсин? — это как раз такой случай). Если вам попал в руки именно такой экземпляр, знайте, что мякоти в нем мало и она может быть сухой. А еще в таких апельсинах можно встретить белые прожилки, которые тоже не очень аппетитны. Словом, брать нужно фрукт с закрытыми "пупками" — в нем мякоть будет целой и сочной.

Раньше мы рассказывали, как выбрать безопасные и вкусные бананы, просто посмотрев на них. Специальная маркировка поможет понять, на каком именно фрукте лучше остановить выбор, а какой – обходить десятой дорогой.