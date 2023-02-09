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Будет как будто только с магазина: как эффективно почистить утюг подручными средствами

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Грязный утюг при глажке может испортить одежду
Грязный утюг при глажке может испортить одежду. Фото pexels.com

Поверхность утюга будет сиять как новая

Со временем и при частом использовании утюг загрязняется и засоряется, а при глажке может даже испачкать одежду. Что делать в этом случае ответ простой — нужно чистить технику. А чтобы не скупать дорогостоящую химию, мы предлагаем вам быстрые и простые советы, как отмыть утюг до состояния нового. При чем как внутри, так и снаружи.

Почистить утюг можно быстро и легко с помощью бытовых средств, которые есть в вашем доме, пишет портал prostoway. Остатки известняка и другие загрязнения можно легко удалить с помощью зубной пасты и лимонной кислоты.

Как отмыть утюг до блеска

Первый способ — возьмите любую отбеливающую зубную пасту, нанесите на зубную щетку и равномерно распределите по подошве утюга, и оставьте на 10 минут. Затем смочите щетку водой и тщательно обработайте поверхность утюга. Затем кухонной губкой смойте остатки зубной пасты.

Второй вариант подходит для того, чтобы почистить утюг изнутри. Размешайте 1 ст. л. лимонной кислоты в 0,5 л воды и влейте в утюг. Включите его в розетку, поставим режим "отпаривания" и ждите, пока утюг очистится. В конце протрите подошву утюга.

Ранее "Телеграф" писал, как погладить одежду после стирки без использования утюга. Хитрое средство, которое легко сделать самостоятельно.

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