Что делать, если громко скрипит дверь: две минуты и проблема будет решена

Избавится от неприятного скрипа можно с помощью поручных средств

Двери — это один из "защищающих" от холода предметов в доме. Чтобы не выпускать тепло, желательно держать их закрытыми. Однако если они ужасно скрипят при каждом движении, иногда лучше немного померзнуть, лишь бы не слышать этот раздражающий звук. Как же от него избавится?

Чтобы исправить этот неприятный скрип, есть несколько проверенных способов, которые можно быстро применить, пишет портал santeplus. Существуют различные варианты смазки дверных петель, однако ее можно заменить некоторыми продуктами, которые, вероятно, есть у вас дома.

Что делать, если громко скрипит дверь

Крем/пена для бритья

Пена для бритья действительно отличный союзник, чтобы остановить скрип дверей. Просто нанесите небольшое количество на петли и вотрите их в щели. Убедитесь, что продукт равномерно распределен внутри петель. Затем удалите излишки пены салфеткой или бумажным полотенцем. При необходимости повторите процедуру.

Растительное масло

Немного оливкового или подсолнечного масла и проблема перестанет быть актуальной! Подложите тряпку или бумажное полотенце под петли, чтобы случайно не испачкать поверхность двери. Затем несколько раз откройте и закройте дверцу, чтобы масло равномерно распределилось.

Вазелин

Это действительно отличная смазка, которой легко можно смазать петли ваших дверей. Просто нанесите небольшое количество вазелина на внешнюю сторону шарнира и подождите, пока он растворится в компонентах. Если вы хотите сделать работу еще более аккуратной, снимите штифт и смажьте его вазелином перед тем, как вставить обратно в петлю. После этого дверь еще очень долго не должна скрипеть.

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