Никаких болезненных волдырей: простые способы разносить новую обувь

Чтобы обувь не натирала, воспользуйтесь небольшими уловками

С обувью вечно возникают трудности, то ее нужно сделать водонепронацаемой, то решить проблему с натиранием. Если вы купили новую пару туфель, к примеру, не спешите терпеть боль и волдыри. Несколько простых, но действенных лайфхаков помогут разносить обувь максимально быстро.

Как пишет glam, не стоит мучаться от боли, если натирает новая пара обуви. Ведь для заживления мозолей может потребоваться несколько недель. Лучше воспользоваться эффективными способами, чтобы разносить туфли, кроссовки или сапоги.

Лайфхаки для разнашивания кожаной обуви

Некоторые люди кладут пару кожаной обуви ненадолго в духовку. При нагревании материал немного расширяется, что вам и нужно. Если же этот метод звучит пугающе, то поможет другой трюк. Наденьте теплые носки, обуйтесь и просушите обувь феном. Тепло поможет придать форму тесным носкам туфель, к примеру.

Способ с замораживанием обуви

Вода может расширить материал обуви точно так, как и воздействие тепла. Поместите пакеты (лучше брать с застежкой-молнией) с водой в обувь и отправьте ее в морозильную камеру примерно на 5 часов. Лед с легкостью "растянет" ваши туфли до нужного размера.

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