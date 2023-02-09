Молоко не выкипит и не подгорит: несколько надежных трюков от умелых хозяек

Хитрости и советы, которые помогут больше не стрессовать по поводу "Молоко сбежало!"

Вскипятить молоко так, чтобы оно не сбежало, это настоящее искусство. Дело в том, что при нагревании капельки жира в молоке сливаются друг с другом. Казеин – главный компонент молочного белка, сворачивается, образуя пенку. Она мешает свободному выходу водяного пара со дна кастрюли, поэтому пар просто "вынужден" поднимать пенку, чтобы выбраться, а она в это время внезапно выплескивается за края посуды. Раньше мы рассказывали, как продлить срок годности молока, добавив всего один секретный ингредиент, а теперь расскажем о самых крутых лайфхаках, которые не дадут ему сбежать из кастрюли во время кипячения.

Что нужно сделать, чтобы молоко не подгорело и не выкипало на плиту — подборка самых эффективных трюков от Телеграфа. О большинстве из них знают только действительно искусные хозяйки, проверявшие эти методы на себе.

Что сделать, чтобы молоко не сбегало

Самый простой вариант – положить деревянную ложку или лопатку на кастрюлю с молоком.

Также можно поместить ложку в кастрюлю, затем залить молоко и поставить его на плиту.

Кроме того, опытные хозяйки рекомендуют попробовать "жировой" метод. Для этого края кастрюли, в которой вы будете кипятить молоко, смазывают изнутри растительным или сливочным маслом. Такой жировой слой следует сделать изнутри сосуда, он должен быть толщиной примерно 1 см.

Последний крутой лайфхак — самодельный "сторож для молока". Нам надо сделать так, чтобы пузырьки всплывали на поверхность уже достаточно "сильными" и могли самостоятельно прорвать молочную пленку (потому что обычно именно для этого и помешивают кипятящееся молоко). Чтобы "прокачать" пузырьки, на дно кастрюли кладут блюдце дном вверх или крышку для консервирования бортиками вниз. Вся суть в том, что под ними останется воздух, который поможет сформироваться большим и достаточно крепким пузырькам.

Что сделать, чтобы молоко не пригорело

Подгоревшее молоко не только портит настроение и загрязняет плиту, но и неприятно пахнет – его уже не используешь для приготовления блюд. Чтобы избежать этой неприятности, следует обратить внимание на следующие моменты:

Правильная посуда. Эмалированная кастрюля для кипячения молока не подходит, лучше брать алюминиевую или стеклянную посуду либо кастрюлю из нержавеющей стали. Еще один важный нюанс – дно в сосуде должно быть толстым, ведь так молоко будет нагреваться более равномерно. Постоянное помешивание. Здесь все просто – нужно постоянно помешивать молоко и оно не пригорит и не уйдет. Холодная вода. Перед тем как поставить кастрюлю на огонь, опрыскивайте ее ледяной водой. Также можно влить на дно кастрюли немного воды и вскипятить ее, а потом добавить, собственно, молоко.

Еще больше интересных лайфхаков о том, как сделать, чтобы молоко не убегало из кастрюли и не пенилось во время кипячения, ранее рассказывал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.