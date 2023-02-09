Зимний лайфхак: какие продукты можно хранить на балконе в морозы

Как сохранить съедобные припасы без холодильника, чтобы их не пришлось выбрасывать

При длительном отключении света некоторые продукты в холодильнике и морозильнике могут испортиться. Избежать этого можно, если следовать определенным правилам хранения продуктов без холодильника или же, если за окном мороз, их можно перенести на балкон.

Однако далеко не всем продуктам будет комфортно на холодном балконе – некоторые такого "переселения" просто не переживут. Какие съедобные припасы можно спокойно выносить на балкон зимой и при какой температуре они там будут храниться, рассказывают fakty.

Хранение мяса на балконе

Мясо может спокойно храниться на балконе, если там достаточно холодно. Однако здесь важно придерживаться нескольких важных рекомендаций:

Не стоит мыть его водой. Если мясо вы измельчили на куски, то мыть его не надо. Сок, который выделяется во время этого процесса, приводит к развитию бактерий, и вы только сделаете хуже. Если вы хотите очистить мясо, просто проведите по нему острым ножом. Положите мясо в плотно закрывающуюся тару. Если ставите емкость с мясом в шкаф на балконе, оставьте дверцу открытой. Циркуляция холодного воздуха позволит не допустить сильных перепадов температуры, в частности ее повышения внутри шкафа.

Сколько времени можно хранить мясо на балконе

Все зависит от способа хранения:

в специальной кастрюле – от 7 до 10 дней при температуре до +4°C;

при температуре от +5 до +7°C – не более 3 дней;

в маринаде при температуре до +7°C – до 3 дней.

Какие еще продукты можно хранить на балконе зимой

Если вам удастся отслеживать температуру, чтобы продукты не испортились и не промерзли, то на балкон можно вынести картофель, капусту (в т.ч. и квашеную), яблоки, консервацию, морковь и лук. При этом правильная температура хранения должна быть:

картофель – от 2 до 3°C

морковь, свекла и репа – от 0 до 2°C

чеснок – от -1 до 3°C

лук – при 0 – 1°C

капуста – от -1 до 2°C

груши – от -1 до 5°C

яблоки и другие фрукты – от 1 до 2°C

Чтобы продукты на балконе не испортились, важно следить за тем, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. Также нужно все продукты защитить от пыли, грязи и бактерий, расфасовав их по емкостям с крышками, пакетам с застежками или просто обмотав пищевой пленкой. Если вдруг столбик термометра неустанно летит вниз, позаботьтесь, чтобы ваши припасы не перемерзли (это прежде всего касается фруктов и овощей, консервации) — их можно спрятать в какие-то утепленные коробки или ящики или укутать чем-нибудь теплым.

Раньше мы рассказывали о правилах размещения продуктов в холодильнике: что нельзя класть на дверцу, а что – на верхнюю полку. Оказывается, разница принципиальна.