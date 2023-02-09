Гладить вещи после стирки больше не нужно: необычная хитрость с фольгой

С этим трюком доставать утюг больше не придется

Помощник многих домохозяек — алюминиевая фольга. Для чего ее только не используют: в процессе запекания блюда в духовке, для очищения тяжелых пятен на кастрюлях и во многих других случаях, о которых мы писали ранее.

В этом материале отвечаем на вопрос о том, для чего хитрые хозяйки кладут шарики из фольги в стиральную машину. Оказывается, это простое действие может заменить нудную глажку белья. Об этом пишет cpykami.

Как использовать фольгу в стиралке

Берем обыкновенную фольгу, при этом помещаем грязные вещи в стиральную машинку. Скатываем из фольги 2-3 шарика. Отправляем их к вещам в машинку. Затем включаем любую программу, добавляем привычное моющее средство. Можно обойтись и без кондиционера для белья: вещи, постиранные з шариками из фольги, будут как будто выглажены утюгом!

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