Что делать, если из раковины воняет: устранить проблему легко с помощью двух ингредиентов

Устраните все неприятные запахи мгновенно

Современная сантехника призвана обеспечивать достаточный уровень чистоты и свежести на кухне или в ванной комнате. Однако когда она сама страдает из-за поломок, приходится вмешиваться уже специалисту. Однако не стоит спешить обращаться к мастеру, ведь исправить некоторые неприятные моменты, например, убрать засор или неприятный запах из раковины, можно самостоятельно.

Если вы почувствовали, что из раковины стало неприятно пахнуть, то устранить эту проблему можно легко и быстро с помощью двух простых ингредиентов — двух лимонов и пищевой соды. Об этом пишет cpykami.

Как убрать неприятных запах в раковине

Выжимаем сок из лимонов. Подогреваем в микроволновке или на плите, чтобы сок был горячим. Добавляем 2 ст. л. соды (или высыпаем отдельно в раковину, а уже потом вливаем туда горячий сок). Выливаем смесь в раковину, оставляем на 60 минут. Спустя время заливаем в раковину горячую воду, можно из-под крана.

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