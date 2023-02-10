Всего два “ингредиента” и швы плитки на кухонном полу будут блестеть: простая бабушкина хитрость

Лучшие "союзники" для уборки кухонных плиточных полов

Пол — это та часть кухни, которая страдает больше всего. Вряд ли есть такая хозяйка, у которой никогда ничего не капает, не падает и не рассыпается во время готовки, а все это "принимает" на себя именно пол. А если он еще и устелен плиткой, то помимо "стандартного" мытья полов, нужно отдельно заниматься и уборкой швов между плитками.

Сегодня мы хотим поделиться с вами простой бабушкиной хитростью, как приготовить чистящее средство из подручных "материалов", которое отмоет плитку и ее швы до блеска. Это очень выигрышная комбинация, пишет портал santeplus.

Как отмыть швы напольной плитки в кухне

Вам понадобится два простых компонента, которые скорее за все есть в вашем доме, — перекись водорода и пищевая сода. Эти два продукта прекрасно сочетаются друг с другом, эффективно очищая плитку и швы.

Смешайте 3 столовые ложки пищевой соды и чайную ложку перекиси водорода, пока не получите пасту, и ваше чистящее средство готово. Для уборки подойдет старая щетка, можно даже зубную. Смочите ее в этой пасте и протрите плиточные швы, а после протрите влажной тряпкой или шваброй по всей поверхности.

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