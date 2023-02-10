Быстро и без царапин: одно простое средство отбелит желтый пластик бытовой техники

Подобную чистку достаточно проводить раз в полгода.

Со временем белоснежный пластик бытовой техники постепенно теряет свой внешний вид, превращая микроволновки, стиралки и т.д из белых в желтые. С одной стороны, какая разница, главное, что работает, однако эстетику никто не отменял. Не спешите расстраиваться, ведь решить эту проблему очень легко и просто.

Если вы обнаружили у себя эту проблему, не спешите покупать мощные отбеливатели и прочую химию, пишет портал prostoway. А все потому, что вернуть прежнюю белизну пластику можно с помощью подручного средства, которое 100% есть в каждом доме.

Как отбелить желтый пластик бытовой техники

Деликатно очищает и при этом не оставляет даже микроцарапины обычная зубная паста. Просто нанесите ее на старую щетку, смочите немного водой и круговыми движениями пройдитесь по всей поверхности техники. После обработки пожелтевшего пластика, оставьте средство на 15 минут.

Большим преимуществом зубной щетки является тот факт, что ею можно хорошо очистить мельчайшие детали, кнопки, промежутки (стыки).

Также для большей надежности можно смешать пасту с содой и натереть проблемные места еще раз. Однако сода все же может при сильном трении оставить мини-царапки.

Раньше мы рассказывали, чем помыть окна, чтобы они засияли уже через 10 минут. Этот хитрый трюк с белым уксусом считается одним из самых дешевых и одновременно одним из самых эффективных.