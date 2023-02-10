Никакого налета, только блеск: какой натуральный продукт мгновенно очистит стекла душевой кабины

Необходимый для уборки ингредиент найдется в любом доме

В ванной комнате при уборке большое количество времени и усилий приходится уделять борьбе с налетом. Пятна от воды могут появляться на кране, но особенно загрязненным часто выглядит дверца душевой кабины. Однако один натуральный продукт быстро решит эту проблему и отмоет стекло до блеска.

Воспользуйтесь простым, но эффективным лайфхаком для очистки стекол душевой кабины. Все, что вам потребуется, легко найти в доме, ведь речь идет об обычном столовом уксусе. Это средство отлично убирает налет, не оставляя разводов, пишет Express.

Домашнее средство для мытья стекол можно приготовить из одной части уксуса и одной части горячей воды. Можете поочередно влить их в бутылку с распылителем.

Как очистить стекла душевой кабины до блеска с помощью уксуса и воды:

Для начала откройте окно, чтобы вам не мешал сильный запах уксуса.

Нанесите раствор на стекла и протрите губкой.

Вытрите насухо.

Если раствор не справился со следами и пятнами после первого применения, то попробуйте увеличить концентрацию основного средства. Вы можете добавить больше уксуса, смешанного с водой – и это должно сработать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких местах дома грязнее всего. Не стоит думать, что это лишь унитаз. А также мы делились необычным лайфхаком-пятиминуткой по уборке ванной комнаты.