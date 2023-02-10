Как за считанные минуты вытереть всю пыль даже в труднодоступных местах: китайский трюк

Благодаря этому китайскому методу вы ощутите дома чистоту и комфорт

Мелкие частицы пыли, которые попадают в наши жилища через вентиляцию, открытые окна и двери, имеют свойство скапливаться, если долго не заниматься уборкой. Кому-то этот процесс и может принести некоторое удовольствие, но большинству вытирание пыли приносит один дискомфорт. Так как же избавиться от грязи быстро и надолго?

Предлагаем воспользоваться простым, но эффективным лайфхаком, который очень популярен у китайских домохозяек. Как пишет Ukr.Media, вам пригодятся только капроновые чулки или колготки (обязательно чистые, можно старые) и самый обычный веник.

Как убрать пыль быстро и надолго

Оборачиваем капроновое изделие вокруг веника и начинаем убираться. Нейлон, благодаря статическому электричеству, имеет свойство быстрого притягивания частиц пыли даже в самых труднодоступных местах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно вытирать пыль с телевизора. Одно неверное движение — и прийдется покупать новое устройство.