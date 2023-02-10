Топ-5 способов вывести с одежды пятно от кофе: с этим легко справятся подручные средства

Подбирать самый лучший метод следует в зависимости от типа ткани и цвета пострадавших от кофе вещей

Кофейные пятна считаются одними из самых трудных для выведения. Выстирать их бывает даже сложнее, чем пятна от чернил, которые кажутся настоящим концом света. Однако на самом деле все не так плохо.

Отстирать одежду, на которую вы разлили кофе, действительно непросто, но точно возможно. А чтобы этот процесс был проще, ловите топ-5 лайфхаков, предполагающих использование простых подручных средств. Секретными методами устранения пятен от кофе делится prostoway.

№1. Хозяйственное мыло

Этот способ сработает для загрязнения любого вида ткани.

Опытные хозяйки всегда имеют дома хотя бы кусок хозяйственного мыла. Если вы считаете, что это прошлый век, то мы должны вас разочаровать: это средство достаточно эффективно против различных типов загрязнения.

Работает все очень просто: пятно хорошо намыливается и несколько раз ополаскивается чистой водой. А если пятна устаревшие, то можно приготовить раствор с хозяйственным мылом: его нужно натереть на любой терке и залить крутым кипятком. Как только моющий раствор немного остынет (до температуры, когда вода уже не будет печь руки), его наносят на страшное пятно из-под кофе.

№2. Перекись водорода

В этом случае следует быть очень осторожным – это средство осветляет вещи, поэтому не подойдет для цветных и деликатных тканей. Этим способом можно выводить пятна только из белых и очень светлых вещей, проверив сначала его действие на каком-то незаметном участке ткани.

Как вывести пятно от кофе с помощью перекиси водорода: остатки кофе убираются из ткани, а средство наливается прямо на пятно. Уже через 10 мин. вещь нужно замочить или сразу же постирать.

№3. Уксус+сода

Сработает в любом случае, но деликатные вещи лучше не испытывать таким образом – этот раствор может причинить им вред. Лучше всего подходит этот метод для спасения джинсов.

Можно использовать как белый столовый уксус без добавок, так и обычный 9%-ый.

Способ применения: стиральный порошок сочетается с содой в равных пропорциях и гасится с помощью уксуса. Полученную смесь наносят на пятно. Главное — не держать эту смесь на ткани более 5 мин, иначе кофейное пятно уже не будет казаться вам самой большой проблемой!

№4. Нашатырный спирт

Этот метод лучше всего подходит для очистки кофе с шерстяных тканей и синтетики.

Нам надо:

50 мл нашатырного спирта;

350 мл кипятка;

40 г тертого хозяйственного мыла.

Все ингредиенты тщательно перемешиваются в кипятке – до полного растворения. Как только смесь остынет, ее можно наносить на пятно маленькой щеточкой или ватным диском. Если с первого раза эффект не стопроцентный, лучше повторить процедуру.

№5. Лимонная кислота

Это еще один рискованный способ, который можно использовать только для цветных вещей.

На кофейное пятно нужно накапать немного лимонного сока, подождать 15 мин и сразу хорошо сполоснуть вещь и замочить ее на время. Другой вариант — приготовить концентрированный раствор с лимонной кислотой, обработать загрязненную вещь и оставить ее на час-полтора, а затем постирать, как обычно.

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