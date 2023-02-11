Как вывести пятна с полинявшей одежды: топ советов для разных тканей и цветов

Некоторые вещи легко поддаются "реанимации", другие же спасти практически нереально

Если вы случайно забросили в барабан не ту вещь, а в итоге созерцаете печальную картину в виде ужасных пятен на других вещах, не паникуйте – все можно исправить. Вернее, почти все, потому что на самом деле бывают случаи, когда все методы "реанимации" бессильны.

Как вывести пятна от другой одежды, рассказывает профильный сайт "Стирочка". Стоит сразу подчеркнуть, что главное в этом деле – оперативность. Полинявшие вещи нельзя сушить и тем более гладить – так вы только закрепите краску от другой одежды. Считается, что легче всего вывести полинявшие пятна из хлопка, ведь он выдерживает влияние высоких температур и даже кипячения. А вот синтетику (например, нейлон) реанимировать иногда бывает просто невозможно.

Как вывести пятна от другой одежды на белых вещах

Сразу постирайте эту вещь еще раз с добавлением отбеливателя и в горячей воде (температура воды должна быть не менее 60 ℃). Кстати, отбеливатель лучше использовать тот, в котором есть кислород, потому что средства с хлором могут сильно повредить и саму одежду, и стиральную машину.

Второй вариант: полинявшую вещь поместите в кастрюлю, добавьте пятновыводитель, порошок и обычное хозяйственное мыло, натертое на терке + воду. Кипятите эту адскую смесь 2-3 часа, а затем прополосните в холодной воде. Но помните, что с этим методом нужно быть очень осторожными, ведь далеко не все вещи выдерживают кипячение.

Еще одним средством, которое спасет белую вещь от пятен из другой одежды, является 6% перекись водорода. На 5 л воды требуется 20 мл перекиси. В этом растворе вещь следует прокипятить в течение 30 мин.

Как вывести пятна от другой одежды с помощью нашатырного спирта и соды

К 5л воды добавьте 1 ст.л. нашатыря. Опустите проблемную вещь в раствор, доведите до кипения и хорошенько прополосните. Имейте в виду, что долго кипятить одежду в нашатырном спирте нельзя – так вы только испортите вещь, а не добьетесь большего эффекта.

Еще одним хорошим средством считается сода. Но она подойдет только для слабо окрашенных вещей. Чтобы убрать пятна от другой одежды, 4-5 ст. л. соды растворите в 5 л теплой воды и замочите полинявшую одежду на 4-6 часов. Затем хорошо прополощите в чистой воде.

Чем вывести полинявшие пятна на цветных вещах

Вываривать цветные вещи нельзя! Запомните это раз и навсегда. Прежде всего, нам нужно еще раз отправить вещь в стирку. Только в этом случае стоит брать отбеливатель, подходящий для цветных вещей, чтобы не сделать еще хуже. Можно также попытаться замочить вещь на несколько часов в горячей воде с пятновыводителем.

Если стирка не помогла, то попробуйте метод замачивания в воде с нашатырным спиртом: к 5 л теплой воды добавьте 100 мл нашатырного спирта и замочите вещь на 1 час. После этого тщательно прополощите или еще раз постирайте вещь.

Если вещь не сильно полиняла

Для этого случая существует особый метод: возьмите в равных пропорциях крахмал, соль, лимонную кислоту и натертое хозяйственное мыло. Добавьте немного воды, чтобы из всех смешанных ингредиентов получилась жидкая каша и нанесите ее на окрашенные участки с изнаночной стороны. Оставьте это средство на 10-12 часов (лучше — на ночь), а затем хорошенько постирайте.

Как спасти полинявшие джинсы

На самом деле – никак. К сожалению… Полинявшие джинсы – это настоящая проблема, ведь из-за особой структуры плетения джинсовой ткани это практически невозможно. Стирать их несколько раз подряд – не вариант, как и пользоваться пятновыводителями и тем более – отбеливателями. Такие действия только усугубят ситуацию.

Единственным правильным решением в случае возникновения такой неприятности является перекраска. Выкрасить джинсы можно с помощью специальной краски или даже обычной синьки. А уксус, сода или отбеливатель потом помогут сделать их на несколько тонов светлее, если нужно.

Раньше мы рассказывали, как вывести пятна от кофе. Это один из худших видов загрязнений, но справиться с ним помогут несколько "народных методов", которыми поделились опытные хозяйки.