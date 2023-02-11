Как из большого ZIP-пакета сделать маленьких два за секунду: гениальное решение

Получить пакетики меньшего размера поможет один элементарный лайфхак

Такие пакетики незаменимые в быту. В них можно замораживать продукты питания, хранить орешки, класть перекусы детям в школу или себе на работу. ZIP-пакетики часто используют для хранения различных швейных принадлежностей рукодельницы.

Но есть один нюанс. Чаще всего в магазинах ZIP-пакеты продаются стандартного размера, которые оказываются слишком большими. Однако есть один элементарный способ, который позволит из большого пакета сделать два маленьких, или столько, сколько вам необходимо в зависимости от нужд и размера ZIP-пакета. Об этом пишет cpykami.

Как сделать маленькие ZIP-пакеты из больших

Просто нагреваем острый нож над газовой горелкой и быстро разрезаем пакетики. Благодаря раскаленному ножу края пластикового ZIP-пакетика склеятся, и его можно будет использовать по назначению.

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