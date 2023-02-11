Что нельзя стирать в режиме быстрой стирки и почему

Этот режим не подходит для всех типов тканей и загрязнений

Режим быстрой стирки в машинке потребляет меньше электроэнергии при температуре 30-40 градусов, а продолжительность цикла составляет всего от 30 до 40 минут. Однако он не всегда подходит для некоторых вещей.

Такой режим идеально подходит для того, чтобы быстро освежить белье и придать ему более чистый вид, но есть вещи, которые во время быстрой стирки могут повредиться или испортиться. Какие вещи не стоит стирать в быстром режиме и почему, пишет Ukr.Media.

Какие вещи нельзя стирать в режиме быстрой стирки

При более низкой температуре не всегда получится отстирать въевшиеся пятна. Быстрый режим больше подходит для вещей, которые приходится менять практически каждый день: блузки, футболки, белье.

Не подходит такая стирка полотенцам и постельному белью. За короткое время невозможно убрать жирные пятна на текстиле.

Интенсивная, но короткая программа стирки не подходит для стирки деликатных вещей и стирающих вручную.

Быстрая стирка окажется неэффективной, если загрузить барабан до предела. За такой короткий цикл стиральный порошок попросту не сможет раствориться, а вещи — прополоскаться.

Ранее "Телеграф" писал, зачем класть в стиральную машинку шарики из фольги. С этим трюком больше не придется делать после стирки одно нудное действие.