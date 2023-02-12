Почему нужно выворачивать одежду перед стиркой: правило, о котором знает не любая хозяйка

Правильно загруженные в машинку вещи гарантируют бережную стирку

Стиральная машинка — одна из современных помощниц каждой хозяйки и хозяина. Она экономит время и не требует к себе повышенного внимания. Однако не все знают, как правильно стирать свои вещи, или даже не допускают мысли, что делают что-то неправильно. А за незнанием стоит большой риск навсегда испортить любимую вещь.

Чтобы уберечь свои вещи от выцветания и образования катышков, следует придерживаться одного правила, а именно выворачивать одежду наизнанку перед тем, как положить ее в стиральную машинку. Об этом пишет Ukr.Media.

Зачем выворачивать вещи перед стиркой

Это защитит не только цвет, но принты, вышивку и другие элементы на одежде. Всего есть четыре основные причины того, чтобы всегда стирать одежду наизнанку:

большинство грязи, пота, жира, выделяемого телом, находится внутри, стирка наизнанку предотвращает выцветание цвета снаружи, на внешней стороне брюк или других трикотажных изделий вы не получите никаких катышек, потому что они будут внутри, вы защитите такие элементы, как вышивка или принты.

Ранее "Телеграф" писал, зачем класть в стиральную машинку шарики из фольги. С этим трюком больше не придется делать после стирки одно нудное действие.