Быстро, дешево и без разводов: хитрости, которые помогут отмыть ламинат до блеска

Ламинат требует регулярного ухода, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии и поддерживать его блеск

Если вы думаете, что за ламинатом тяжело ухаживать, то вы немного ошибаетесь. Процедура достаточно простая, однако нудно обязательно знать некоторые особенности процесса. К примеру ламинат нельзя мыть большим количеством воды. А вот для успешной очистки ламинатного покрытия можно использовать недорогие и легкодоступные средства.

Чтобы почистить ламинат, первое, что вам нужно сделать, это купить швабру с насадкой из микрофибры, пишет портал santeplus. Микрофибра легко скользит по полу и помогает улавливать пыль, грязь и даже шерсть домашних животных. При этом швабру нужно слегка смочить водой, чтобы не повредить напольное покрытие.

Как помыть ламинатный пол без разводов

Уксус

Для очистки грязного или потускневшего ламината можно использовать уксус. Этот натуральный пятновыводитель является универсальным средством, эффективным для очистки, обезжиривания и дезинфекции любых поверхностей. Для этого смешайте 60 мл уксуса с водой и слегка распылите раствор на пол. Затем вымойте его и тщательно высушите.

Уксус+моющее средство для посуды

Смешайте три стакана горячей воды с одним стаканом уксуса и каплей жидкости для мытья посуды и налейте средство в бутылку с распылителем. Распылите чистящее средство на салфетку из микрофибры. Старайтесь не смачивать ее слишком сильно, и затем пройдитесь ею по полу.

Лимонный сок

Лимонный сок — одно из самых эффективных средств для очистки ламината. Однако, поскольку лимонный сок кислый и может разрушить водонепроницаемость вашего пола, обязательно разбавляйте его водой. Как правило, вы можете добавить чашку лимонного сока на 3 или 4 литра воды.

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