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Быстро, дешево и без разводов: хитрости, которые помогут отмыть ламинат до блеска

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Как очистить ламинат, не оставляя следов - лайфхаки Новость обновлена 12 февраля 2023, 10:45
Как очистить ламинат, не оставляя следов - лайфхаки. Фото pexels.com

Ламинат требует регулярного ухода, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии и поддерживать его блеск

Если вы думаете, что за ламинатом тяжело ухаживать, то вы немного ошибаетесь. Процедура достаточно простая, однако нудно обязательно знать некоторые особенности процесса. К примеру ламинат нельзя мыть большим количеством воды. А вот для успешной очистки ламинатного покрытия можно использовать недорогие и легкодоступные средства.

Чтобы почистить ламинат, первое, что вам нужно сделать, это купить швабру с насадкой из микрофибры, пишет портал santeplus. Микрофибра легко скользит по полу и помогает улавливать пыль, грязь и даже шерсть домашних животных. При этом швабру нужно слегка смочить водой, чтобы не повредить напольное покрытие.

Как помыть ламинатный пол без разводов

  • Уксус

Для очистки грязного или потускневшего ламината можно использовать уксус. Этот натуральный пятновыводитель является универсальным средством, эффективным для очистки, обезжиривания и дезинфекции любых поверхностей. Для этого смешайте 60 мл уксуса с водой и слегка распылите раствор на пол. Затем вымойте его и тщательно высушите.

  • Уксус+моющее средство для посуды

Смешайте три стакана горячей воды с одним стаканом уксуса и каплей жидкости для мытья посуды и налейте средство в бутылку с распылителем. Распылите чистящее средство на салфетку из микрофибры. Старайтесь не смачивать ее слишком сильно, и затем пройдитесь ею по полу.

  • Лимонный сок

Лимонный сок — одно из самых эффективных средств для очистки ламината. Однако, поскольку лимонный сок кислый и может разрушить водонепроницаемость вашего пола, обязательно разбавляйте его водой. Как правило, вы можете добавить чашку лимонного сока на 3 или 4 литра воды.

Ранее "Телеграф" писал, чем помыть стеклянные поверхности в доме, чтобы блестели и долго были чистыми. Эта процедура будет легкой, быстрой и приятной.

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