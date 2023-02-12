Быстро, дешево и без разводов: хитрости, которые помогут отмыть ламинат до блеска
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Ламинат требует регулярного ухода, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии и поддерживать его блеск
Если вы думаете, что за ламинатом тяжело ухаживать, то вы немного ошибаетесь. Процедура достаточно простая, однако нудно обязательно знать некоторые особенности процесса. К примеру ламинат нельзя мыть большим количеством воды. А вот для успешной очистки ламинатного покрытия можно использовать недорогие и легкодоступные средства.
Чтобы почистить ламинат, первое, что вам нужно сделать, это купить швабру с насадкой из микрофибры, пишет портал santeplus. Микрофибра легко скользит по полу и помогает улавливать пыль, грязь и даже шерсть домашних животных. При этом швабру нужно слегка смочить водой, чтобы не повредить напольное покрытие.
Как помыть ламинатный пол без разводов
- Уксус
Для очистки грязного или потускневшего ламината можно использовать уксус. Этот натуральный пятновыводитель является универсальным средством, эффективным для очистки, обезжиривания и дезинфекции любых поверхностей. Для этого смешайте 60 мл уксуса с водой и слегка распылите раствор на пол. Затем вымойте его и тщательно высушите.
- Уксус+моющее средство для посуды
Смешайте три стакана горячей воды с одним стаканом уксуса и каплей жидкости для мытья посуды и налейте средство в бутылку с распылителем. Распылите чистящее средство на салфетку из микрофибры. Старайтесь не смачивать ее слишком сильно, и затем пройдитесь ею по полу.
- Лимонный сок
Лимонный сок — одно из самых эффективных средств для очистки ламината. Однако, поскольку лимонный сок кислый и может разрушить водонепроницаемость вашего пола, обязательно разбавляйте его водой. Как правило, вы можете добавить чашку лимонного сока на 3 или 4 литра воды.
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