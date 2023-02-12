С чем постирать полотенца, чтобы убрать затхлый запах: дешевый трюк

Необходимое средство для стирки полотенец легко найдется в доме

После стирки полотенец ткань иногда может пахнуть не свежестью, а иметь неприятный затхлый запах. Это происходит по ряду причину. К счастью, проблему легко решить, как и в случае стирки кухонных полотенец.

Как пишет издание express, избавиться от неприятного запаха полотенца поможет один простой, но действенный лайфхак. Ключевое средство, которое вам понадобится, не придется покупать в магазине, ведь речь идет об обычном уксусе – незаменимом в уборке и стирке натуральном продукте.

Чтобы освежить полотенца, которые приобрели запах сырости, воспользуйтесь способом с уксусом. Суть лайфхака в том, чтобы повторно постирать полотенца при горячей температуре (около 40 градусов) с уксусом. Средство можно добавить в отсек вместе с порошком. Запах сырости должен полностью исчезнуть.

Кроме того, чтобы полотенца не пахли сыростью, важно их правильно сушить. Убедитесь, что вы даете им достаточно времени для того, чтобы они полностью высохли после стирки. Полотенца обычно приобретают затхлый запах, когда на них растет плесень. Никогда не оставляйте их влажными на полу и не кладите друг на друга во время сушки. Это важно, чтобы воздух мог равномерно циркулировать во время высыхания изделий.

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