На плесень не останется и намека: какие два ингредиента нужно нанести на окно

Справиться с грибком помогут доступные средства, которые точно есть в вашем доме

Плесень – частая проблема в доме, особенно если вы сталкивались с накоплением конденсата. Довольно страдают от грибка окна. Оттереть от черного налета герметик – та еще задача. Однако один эффективный лайфхак поможет избавиться от плесени в доме.

Как пишет издание express, есть самый быстрый способ удаления плесени с силиконового герметика вокруг окон, который работает на 100% лучше, чем отбеливатель. Важно, что вам не придется тратиться на магазинные средства. Все, что нужно для трюка против грибка, точно есть дома – пищевая сода и столовый уксус.

Силиконовые герметики — рассадник плесени, особенно на окнах в ванных комнатах. Черная плесень не только некрасива, но и может представлять опасность для здоровья, поэтому ее рекомендуется немедленно удалить. Герметик для ванной комнаты может стать магнитом для плесени. К счастью, научиться удалять плесень на самом деле не так уж сложно.

Все, что нужно сделать: это приготовить пасту из одной чашки уксуса и двух-трех чайных ложек пищевой соды. Нанесите средство на пораженные плесенью участки окна. Оставьте на 5-30 минут. Затем щеткой с жесткой щетиной сотрите пасту с герметика и протрите насухо. Повторите метод, если пятна остались.

Пищевая сода и уксус действительно хороши для удаления плесени. Они отлично справляются со своей задачей и почти ничего не стоят.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что удалить плесень можно с помощью одного аптечного продукта. Простой лайфхак поможет привести в порядок окно или стену.