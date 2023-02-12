Носки снова станут белыми: с каким средством их нужно замочить перед стиркой

Белые носки могут быстро стать серыми, но есть возможность вернуть им первоначальный вид

Белые носки – элемент любого гардероба. Они выглядят уместно хоть с кроссовками, хоть с туфлями. Единственный минус – то, что носки белого цвета быстро желтеют, становятся загрязненными или серыми. Однако простые лайфхаки помогут их отбелить без лишних хлопот.

Как пишет издание express, удалить стойкие пятна с носков можно с помощью эффективного натурального пятновыводителя, в качестве которого выступают подручные средства. Так что вы сможете обойтись без агрессивного отбеливателя.

Чистые белые носки довольно быстро начинают терять свой блеск и покрываются пятнами. Чтобы вернуть им былую славу, используйте доступные чистящие.

Как отстирать белые носки? Первый способ: замочите носки в теплой воде с пищевой содой на ночь, а на следующий день постирайте как обычно (перед этим можно потереть неподатливые места ткани щеткой).

Второй способ отбеливания носков: добавьте столовую ложку пищевой соды к обычному количеству моющего средства, это повысит эффективность чистящего средства. Одежда должна выйти из машины без пятен, а цвета станут ярче.

Также можно добавить чашку столового уксуса на этапе полоскания носков. Так изделия будут более мягкими на ощупь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что носки могут часто теряться при стирке. Небольшие уловки помогут вам избежать этой неприятности.