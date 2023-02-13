Нужна всего одна специя: гениальный трюк для устранения неприятных запахов из туалета

Ваш туалет будет приятно пахнуть за считанные минуты

Ваша ванная комната начинает плохо пахнуть? Это далеко не приятно, если не сказать даже отвратительно! И, как правило, неприятные запахи, которые сохраняются в ванной комнате, трудно устранить. Однако прежде чем скупать различную химию в магазине, давайте обратимся к народным методам.

Побороть неприятные запахи в ванной можно с помощью натурального и недорогого решения, устраняющего плохие ароматы, пишет santeplus. Ароматизация вашего туалета не такая уж и сложная.

Как избавиться от неприятного запаха в туалете

Отличным, а главное недорогим, натуральным дезодорантом для вашего туалета является популярная пряность — гвоздика. Как это работает?

Вам понадобится:

гвоздика — 15 шт;

сухой пустой чайный пакетик;

нейлоновая нитка;

скотч.

Как действовать:

Сначала поместите 15 гвоздик в сухой чайный пакетик. Затем с помощью нейлона завяжите прочный узел, чтобы пряность не рассыпалась. Используйте ленту и нейлон, чтобы поместить "ароматизатор" в унитаз. Убедитесь, чтобы он становился влажным каждый раз, когда вы смываете.

Неприятный запах может появляться не только в машинке, а и в целом в ванной комнате или туалете. Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и эффективно побороть вонь даже без агрессивных химических освежителей. А также мы писали, зачем класть в стиральную машину влажную салфетку при стирке – интересный лайфхак.