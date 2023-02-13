Нужна всего одна специя: гениальный трюк для устранения неприятных запахов из туалета
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Ваш туалет будет приятно пахнуть за считанные минуты
Ваша ванная комната начинает плохо пахнуть? Это далеко не приятно, если не сказать даже отвратительно! И, как правило, неприятные запахи, которые сохраняются в ванной комнате, трудно устранить. Однако прежде чем скупать различную химию в магазине, давайте обратимся к народным методам.
Побороть неприятные запахи в ванной можно с помощью натурального и недорогого решения, устраняющего плохие ароматы, пишет santeplus. Ароматизация вашего туалета не такая уж и сложная.
Как избавиться от неприятного запаха в туалете
Отличным, а главное недорогим, натуральным дезодорантом для вашего туалета является популярная пряность — гвоздика. Как это работает?
Вам понадобится:
- гвоздика — 15 шт;
- сухой пустой чайный пакетик;
- нейлоновая нитка;
- скотч.
Как действовать:
- Сначала поместите 15 гвоздик в сухой чайный пакетик.
- Затем с помощью нейлона завяжите прочный узел, чтобы пряность не рассыпалась.
- Используйте ленту и нейлон, чтобы поместить "ароматизатор" в унитаз. Убедитесь, чтобы он становился влажным каждый раз, когда вы смываете.
Неприятный запах может появляться не только в машинке, а и в целом в ванной комнате или туалете. Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и эффективно побороть вонь даже без агрессивных химических освежителей. А также мы писали, зачем класть в стиральную машину влажную салфетку при стирке – интересный лайфхак.