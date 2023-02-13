Вы забудете о мошках и тараканах в своем доме навсегда: рецепт раствора от насекомых из натуральных ингредиентов

Будете приятно удивлены результату

Избавиться от назойливых насекомых в своем доме бывает трудновато. И если моль в шкафу можно быстро отпугнуть с помощью нужных запахов, то с мошками, комарами и даже тараканами дело обстоит немного иначе.

В борьбе с этими насекомыми помогает обычный столовый уксус и гвоздика. Достаточно приготовить из двух ингредиентов раствор, который полностью выведет мошек и тараканов из вашего жилища. Этот способ очень простой, но весьма эффективный, пишет cpykami.

Как приготовить раствор против насекомых

В пульверизатор наливаем 1 стакан столового уксуса и добавляем 3 чайных ложки гвоздики. Оставляем на два часа. Настоем, что получился, обрызгиваем растения и места, где зачастую водятся мошки, шторы и окна, где бывают комары, а также места, где появляются тараканы и другие насекомые.

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