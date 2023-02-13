Всего три ингредиента - и сковорода будет как новая: 100% рабочий способ избавиться от нагара

Буквально 5-10 минут и сковорода снова будет сиять и блестеть

Увы, но не бывает готовки после которой не нужно ничего мыть, вытирать и убирать. Более того, бывают случаи, когда приготовление какого-то блюда идет не по плану, от чего уборка становится более сложной. Например, быстро отмыть сковородку от нагара без специальных средств сложно, однако зная одну хитрость, ваша посуда будет блестеть и без использования химии.

Существует один очень эффективный и действенный способ, как избавиться от проблемы нагара на сковороде, для чего вам понадобится всего три ингредиента, пишет портал prostoway. Сделав такое чистящее средство, ваша сковорода будет как новая.

Как отмыть сковороду от нагара

В отдельную емкость налейте два стакана воды, добавьте 1 ст. л. соды и 2 ст. ложки любого средства для мытья посуды. Тщательно все размешайте и вылейте в сковороду.

После поставьте все на огонь и доведите смесь до кипения. Когда смесь закипит, попробуйте ложкой приподнять нагар. Если это сразу выходит, вылейте воду и губкой протрите дно сковороды. Если же нет, то дайте раствору покипеть еще несколько минут на малом огне, а уже потом выливайте водой и протирайте дно.

И в конце прополосните сковороду теплой, а затем холодной водой.

Раньше мы рассказывали, какой простой продукт вернет блестящий вид старой сковороде. Чтобы воспользоваться этим простым лайфхаком, вам даже не придется ничего дополнительно покупать.