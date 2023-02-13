Фантастический трюк против пыли в доме: необходимый материал обойдется в копейки

Предотвратить накопление пыли на мебели поможет один необычный способ

Львиную долю усилий во время уборки забирает протирание пыли. Ее крупицы оседают на мебели, в том числе в самых труднодоступных местах. Однако нестандартный лайфхак поможет предотвратить скопление пыли на шкафах и не только.

Как пишет издание express, в зимние месяцы в наших домах больше пыли, потому что воздух очень теплый и сухой. Есть эффективный способ облегчить уборку. Все, что вам потребуется, обычная газета.

Суть фантастического трюка против пыли в том, чтобы разложить газеты на шкафах, в том числе кухонных. Этот удобный способ борется со скоплением пыли в труднодоступных местах, таких как шкафы, платяные шкафы и даже холодильники.

Газета впитает лишнюю пыль, прежде чем она соприкоснется с поверхностями внизу и снова загрязнит их. Бонус этого гениального лайфхака в том, что газеты часто можно получить бесплатно, так что уловка не будет стоить вам ни копейки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие подручные средства помогут с очисткой поверхностей в доме от пыли. А еще мы писали, какие комнатные растения стоит купить в дом – они предотвращают накопление пыли.