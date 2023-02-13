Как избавиться от сигаретного запаха, въевшегося в одежду: всего 5 мин и от проблемы не останется и следа

Стирать вещи при этом не придется – все гораздо проще

Курильщики хорошо знают, насколько сильно запах табака может въедаться в вещи. Одежду приходится довольно часто стирать, из-за чего она гораздо быстрее портится. Однако оказывается, чтобы убрать неприятный "аромат", вещи необязательно каждый раз отправлять "купаться" — есть гораздо более интересный способ избавиться от сигаретного запаха.

Справиться с проблемой можно буквально за 5 мин. И для этого вам даже не понадобится покупать какие-либо дорогие средства, информирует Ukr.Media.

Чтобы убрать запах табака из вещей, нужно взять водку (или спирт) и пульверизатор небольшого объема. Просто заливаем жидкость внутрь и распыляем ее на одежду. Уже через несколько минут от тяжелого сигаретного амбре не останется и следа. Спирт, между прочим, тоже быстро выветрится, так что не беспокойтесь, что одежда может изменить один неприятный запах на другой.

Чем еще хорош этот способ

Помимо борьбы с запахом табака, этот простой лайфхак можно использовать и для удаления других посторонних запахов из одежды. Например, запах пищи, пота, дыма и т.д. Также этот трюк будет действенным и для "реанимации" плохо пахнущей обуви.

Раньше мы рассказывали, как сделать, чтобы парфюм держался дольше и божественно пах. С этим помогут пять простых правил, которыми ранее поделились парфюмеры.