Как сварить морковь на салат за 5 минут: хитрый трюк от сообразительных хозяек

Таким образом вы можете приготовить за раз даже несколько овощей

Если вы готовите какой-нибудь вкусный салат и вдруг вспомнили, что забывали отварить для него овощи, не паникуйте. Мы уже рассказывали, как приготовить свеклу за 10-15 мин, а теперь расскажем об удивительном лайфхаке, который позволит отварить морковь до полной готовности всего за 5 мин.

Этот способ очень удобен тем, что за раз вы можете приготовить сразу несколько морковок. Главное – иметь в доме микроволновку (и свет), передает prostoway.

Как приготовить морковь за 5 минут

Нам понадобится микроволновка, вымытая и уже почищенная морковь, пакет и немного воды. Составляем овощи в пакет и добавляем внутрь 70 мл воды. Теперь отправляем пакет с морковью в микроволновку на 5 мин при максимальной мощности.

Свеклу и картофель, кстати, можно готовить похожим способом. Правда овощи должны быть небольшого размера, иначе они не смогут приготовиться настолько быстро.

Одна из главных особенностей столь быстрого способа приготовления овощей заключается в сохранении их ценных свойств. Попробуйте и убедитесь сами, как все просто.

Раньше мы рассказывали, как правильно готовить гречку — заливая ее холодной водой или забрасывая крупу в кипяток. Об этом мало кто знает, поэтому и каша часто получается неудачной по текстуре.