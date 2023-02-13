Подручный продукт сделает полотенца после стирки мягкими и пушистыми: суперпростой трюк

Задумав постирать полотенца, не забудьте добавить в барабан одно средство

Полотенца при покупке мягкие и шелковистые, но чем чаще мы стираем изделия, тем более жёсткими они становятся. Однако простой, но действенный лайфхак вернет полотенцам мягкость, а заодно и устранит запах влаги и затхлости.

Как пишет издание express, всего лишь нужно добавить в барабан стиральной машины известный помощник в уборке – столовый уксус. Этот подручный продукт точно найдется на кухне, что делает лайфхак практически бесплатным.

Полотенца становятся колючими, если вы переусердствовали с количеством порошка при стирке. Долгая сушка в слишком горячей сушильной машине также может высушить ткань и сделать полотенца жесткими. К тому же, не способствует шелковистости волокон жесткая вода.

Как же вернуть полотенцам мягкость? Суть трюка в том, чтобы добавить чашку уксуса при последнем полоскании. Средство удаляет остатки старого мыла и взбивает волокна. Обычный уксус часто используется в чистящих средствах, потому что кислая природа этого вещества может растворять минеральные отложения, грязь и жир.

Ранее "Телеграф" рассказывал об уходе за кухонными полотенцами. Очистить их можно даже без стиральной машины.