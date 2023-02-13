Как избавиться от солевых пятен на обуви: нужные средства есть у каждого

Как удалить солевые пятна с обуви

В зимнюю пору дороги и тротуары часто покрываются коркой льда, которую коммунальщики часто пытаются убрать посредством использования соли. Хоть этот метод позволяет предотвратить скольжение, однако из-за этого на обуви часто появляются белые пятна, которые весьма сложно вывести, если не знать некоторых хитростей.

Как говорится в материале УНИАН, солевые пятна имеют свойство появляться на любой обуви вне зависимости от материала, из которого она сделана.

При этом лучшим средством против появления солевых пятен являются специальные защищающие средства, которые надо нанести на обувь до того, как выходить на улицу. Однако тут стоит ознакомиться с инструкцией, поскольку средства для кожи не подойдут для замши и наоборот.

Кожаная обувь

Есть несколько способов убрать солевые пятна с кожаной обуви. Например, можно помыть их в теплой воде с небольшим количеством хозяйственного мыла и дать им высохнуть, обернув бумажными полотенцами или салфетками. При этом важно не ставить обувь возле источников тепла, вроде радиаторов или обогревателей, так как это может повредить ее.

Второй способ заключается в том, чтобы убрать солевые пятна уксусным раствором. Для этого надо развести уксус с водой в соотношении 1 к 2 и протереть обувь, когда она высохнет необходимо также обработать ее кремом для обуви.

К слову, вместо уксусного раствора можно использовать нашатырь.

Еще одним вариантом является использование смеси рыбьего жира и касторового масла. Для этого надо взять три части жира на одну часть масла и подогреть их в водной бане до однородного состояния. Когда смесь немного остынет, ее стоит нанести на солевые пятна.

Замшевая обувь

Здесь все несколько сложнее, поскольку замша очень капризный материал. Перед чисткой обычно рекомендуется обработать обувь паром и расчесать щеточкой.

Перед тем, как использовать любой из следующих способов, стоит испытать его на незаметном участке, чтобы убедиться, что материал не будет испорчен.

Если у материала стойкий цвет, то можно попытаться вывести пятна раствором нашатырного спирта (10%).

Кроме того, можно использовать мыльный раствор, которым надо обработать места загрязнения, а когда обувь просохнет необходимо тщательно расчесать ворс.

Менее рискованным способом является использование манной крупы, которую надо насыпать на место загрязнения, подождать пока соль впитается и затем почистить обувь щеткой.

Альтернативой может быть лимон или картошка, которыми стоит натереть место загрязнения, после чего дать обуви высохнуть и расчесать ворс.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как защитить обувь от промокания при помощи подручных средств.