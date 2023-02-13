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Очищает зеркало до безупречного блеска без единого развода: суперпростой лайфхак

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Отмыть зеркало до блеска очень легко
Отмыть зеркало до блеска очень легко. Фото pinterest.com

При мытье зеркала не используйте магазинную химию и неподходящие тряпки

Зеркало – важный элемент интерьера в любом жилище. К сожалению, на поверхности часто оседает пыль и грязь, требуя уборки, как и в случае с окнами в доме. Небольшие рекомендации помогут отмыть зеркало до блеска без лишних хлопот, а один подручный продукт точно не оставит разводов.

Как пишет издание express, средства для мытья окон и другие жесткие полироли не являются самыми эффективными для восстановления естественного блеска стекла. Именно ароматизаторы и красители часто в первую очередь вызывают появление разводов. Лучше прибегнуть к лайфхаку с дешевым средством – уксусом.

Ключом к достижению безупречного результата при очистке зеркал является использование дистиллированного уксуса. Дистиллированные версии продукта являются лучшим вариантом для очистки, поскольку действуют намного эффективнее из-за более высокого содержания кислоты.

Как очистить зеркало с помощью уксуса? Просто налейте несколько капель на чистую ткань из микрофибры и протрите поверхность. Старая футболка или полотенце использовать не стоит, они оставят на зеркале мелкие ворсинки. Если у вас нет салфетки из микрофибры, то можете попробовать использовать скомканную газету.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой лайфхак поможет уменьшить накопление пыли на мебели в доме. Нужный материал обойдется в копейки.

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#Зеркало #Лайфхак