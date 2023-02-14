Духовка будет сиять чистотой, если делать одну простую процедуру после каждого использования

Ее больше не придется долго мыть и оттирать засохшие жирные пятна

Намного проще поддерживать чистоту, чем оттирать в духовке старые загрязнения, тратя на процесс уборки море времени.

Духовку больше не придется долго вымывать от засохших жирных пятен, если использовать один простой приём после каждого приготовления пищи. К тому же любые запахи из духовки быстро исчезнут и не будут надоедать. Об этом пишет cpykami.

Как легко поддерживать чистоту духовки

В глубокую тарелку наливаем кипяток, добавляем 1 ст. л. средства для мытья посуды. Ставим тарелку в уже выключенную духовку сразу после того, как что-то в ней приготовили. Закрываем дверцу и оставляем до полного остывания воды. Затем берем тряпку, намачиваем ее в мыльном растворе и протираем стенки и дверцу. Все просто!

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