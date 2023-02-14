Ваш дом будет наполнен приятным ароматом всегда: как сделать "пахучку" из натуральных ингредиентов

Приятный аромат сохранится надолго

Согласитесь, ведь гораздо приятнее жить в доме, в котором всегда приятно пахнет. Чтобы не покупать дорогие и токсичные ароматизаторы, можно приготовить натуральные альтернативы, которые будут не менее эффективны, да и поберегут ваш кошелек.

Для приготовления натурального ароматизатора нам понадобится крупная морская соль, любимое эфирное масло (лучше держатся цитрусовые ароматы) и маленькая симпатичная баночка, пишет cpykami.

Как приготовить ароматизатор из натуральных ингредиентов

Капаем 20-30 капель масла в соль. Можно добавить несколько гвоздичек, палочку ванили, другие ароматные компоненты. Пересыпаем в баночку и расставляем в разных частях дома. Также ароматизированную соль можно поместить в разрезанную медицинскую маску: достаточно только завязать край и подвесить, к примеру, в шкаф.

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