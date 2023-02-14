Быстрый способ, как избавиться от шоколадных пятен: чудо-средство, которое устраняет проблему за несколько минут

Это средство может справиться даже с самыми стойкими пятнами

С проблемой шоколадных пятен на одежде 100% знаком каждый, а особенно те, у кого есть маленькие дети. Не стоит сразу впадать в панику и мысленно прощаться с измазанными шоколадом вещами ведь, к счастью, есть быстрый и эффективный домашний способ удаления таких пятен.

Если обычная стирка не помогла избавиться от шоколада на ваших вещах, вооружайтесь отличным очистителем из вашей аптечки — перекисью водорода. Это средство является отличным пятновыводителем, которое может мгновенно избавиться от самых стойких пятен, пишет santeplus.

Как вывести пятна от шоколада

Что делать: смешайте одну часть средства для мытья посуды с двумя частями перекиси водорода (3%). Затем нанесите смесь непосредственно на шоколадное пятно и оставьте примерно на десять минут. Затем постирайте одежду как обычно.

Раствор очень мощный и может даже отбелить ваши вещи, поэтому перед его применением лучше сделать небольшой тест на менее заметном пятне, чтобы не повредить одежду.

Раньше мы рассказывали о бабушкиной хитрости, которая вернет одежде былое белье. Вам больше не придется бежать в магазин за отбеливателем – все, что нужно, уже есть у вас дома.