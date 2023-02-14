Проверенный способ убрать из кухни запах рыбы и лука: все, что нужно, у вас уже есть
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Эффективное средство, которое быстро устранит такую неприятность
Из рыбы можно приготовить много вкусных блюд: начиная с нежных рыбных котлет и заливной рыбы, и завершая обычными бутербродами, которые на праздник можно встретить чуть ли не в каждом доме, и ароматными рыбными супами. Однако существует одна проблема: после приготовления блюд с рыбой в помещении может появиться устойчивый рыбный запах. Пропитывается им и посуда, "причастная" к приготовлению ваших кулинарных шедевров.
Иногда вывести этот запах очень сложно, как и луковые нотки. Так что в такие моменты вам точно пригодится гениальный лайфхак, которым делится РБК-Украина.
Чем убрать запах рыбы и лука
Чистящие средства и специальные ароматизаторы для кухни обычно с запахом рыбы не справляются. Доски, ножи и миски будут "отдавать" рыбкой даже после многократного мытья.
Причина такого эффекта очень проста – в рыбе содержится соединение ТМАО (триметиламин оксида), которое необходимо для поддержания осмотического давления. В природе у этого вещества почти нет запаха, но после нескольких часов хранения свежей рыбы он становится острым и заметным. И именно этот запах въедается в любые поверхности – дерево, ткань, кожу и даже металл.
Избавиться от него поможет одно простое средство, которое уже есть на вашей кухне. Речь идет об обычном белом столовом уксусе. Из него следует приготовить рабочий раствор: на каждые 100 мл воды добавляют 10 мл уксуса. В этот раствор помещают всю посуду, которая провонялась рыбой или луком, и оставляют ее откисать на некоторое время. Позже посуду просто хорошо полощут в чистой воде или моют, как и обычно, с добавлением моющего средства.
Другие рабочие лайфхаки для удаления запаха лука и рыбы
- Из кожи запах рыбы и лука можно удалить лимоном. Просто отрежьте ломтик, и протрите руки.
- От привкуса рыбы или лука во рту можно избавиться с помощью свежей петрушки. Также он отлично перебивается яблоком, клубникой и кофейными зернами.
- Для одежды и ткани можно использовать раствор лимонной кислоты, уксус или хозяйственное мыло.
Раньше мы рассказывали, как почистить сельдь от костей и кожи всего за минуту. Этот хитрый трюк поражает своей простотой.