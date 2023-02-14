Очистит, осветлит и уберет запах: натуральная альтернатива стиральному порошку из двух ингредиентов

Стирка одежды домашним порошком обойдется в копейки

Моющие средства для стирки не всегда справляются с пятнами и загрязнениями на вещах. К тому же, обычно их состав переполнен химикатами. Поэтому есть отличная натуральная альтернатива стиральному порошку, которую легко изготовиться в домашних условиях.

Как пишет издание express, пищевая сода и столовый уксус отлично годятся для стирки. Эта комбинация будет стоит вам очень дешево, ведь, скорее всего, подручные компоненты легко найдутся на кухне.

Уксус может помочь ослабить стойкие загрязнения с одежды, а также смягчить полотенца без использования агрессивных моющих средств и кондиционеров для белья. Тогда как пищевая сода отлично убирает запах, подходит для вещей домашних животных, а также для осветления белой одежды.

По мере того, как ваша одежда стареет и изнашивается, она становится все более беззащитной перед агрессивными химикатами в стиральных порошках. Дешевый и щадящий лайфхак-заменитель моющего средства — раствор пищевой соды и уксуса.

Как сделать стиральный порошок из соды и уксуса своими руками? Добавьте полстакана обоих ингредиентов в отсек стиральной машины перед стиркой. Смесь осветлит и очистит вашу одежду, а также нейтрализует любые нежелательные запахи.

Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать при стирке. Одна из частых ошибок – не то количество моющего средства, которое вы вливаете в стиральную машину.