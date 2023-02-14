Не спешите выбрасывать: кофейной гуще нашли неожиданное и полезное применение

Этот способ сможет разрушить все, что забивает ваши трубы

Рано или поздно каждая хозяйка или хозяин сталкивается дома с такой неприятной проблемой, как засор в канализации. Однако не многие знают, что этот вопрос можно легко решить обойдясь без похода в магазин на специальными средствами или вызова сантехника.

Как пишет "Bestlifeonline" на помощь неожиданно может прийти напиток, который есть дома практически у каждого.

Речь идет о кофе. Если вода в вашей раковине или ванной не уходит из-за засора можно использовать для его прочистки кофейную гущу. Её необходимо смешать с средством для мытья посуды и кипятком, чтобы прочистить канализацию

"Основатель и генеральный директора Home Grounds Алекс Азури рекомендует смешивать гущу с мылом и добавлять смесь в канализацию, а затем заливать ее кипятком. По его словам эта комбинация сможет разрушить все, что забивает ваши трубы", — говорится в статье.

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