Эффект виден уже спустя минуту: какой подручный продукт удалит плесень вокруг окон

Иногда для уборки плесени не стоит покупать дорогостоящие едкие химикаты

Из-за высокого уровня влажности или постоянного конденсата на окнах может появляться плесень. Грибок разрастается молниеносно, поэтому его нужно удалить как можно скорее. К тому же, в этом поможет отличный лайфхак без химических средств из магазина.

Лайфхак с пишевой содой потрясающе удаляет плесень вокруг окна, пишет издание express. Преимущество метода в его натуральности, кроме того, этот трюк не потребует вложений, ведь нужный компонент легко найти у себя дома.

Как очистить плесень на окне с помощью пищевой соды

Добавьте в емкость пищевую соду и воду в соотношении два к одному и смешайте все вместе с помощью старой зубной щетки. Если паста слишком густая, можно добавить больше воды. Той же старой зубной щеткой нанесите смесь на резиновое уплотнение оконной рамы, стараясь не пропустить ни одного места. Оставьте пасту на 10 минут на поверхности.

Аккуратно потрите поверхность щеткой: белая паста станет серовато-черной. Спустя минуту вы увидите, что плесень "исчезает", а окно становится все более светлым. После очистки уплотнения возьмите влажную ткань из микрофибры, чтобы вытереть грязь и оставшуюся пасту из пищевой соды.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом лайфхаке против плесени в доме. Для него потребуется та же пищевая сода и еще один подручный продукт для наилучшего результата.