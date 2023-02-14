Удалите пятна ржавчины всего за 10 минут: простейшие трюки

Для устранения следов ржавчины нет ничего более эффективного, чем натуральные ингредиенты

Чистка плитки может быть утомительной, особенно если на ней есть признаки ржавчины. К счастью, подобные пятна можно легко устранить, используя подручные средства и натуральные продукты.

Оказывается, отличными помощниками в борьбе со ржавчиной на полу являются лимоны и помидоры, пишет портал santeplus. Ну и конечно же во время уборки не обойтись без уксуса.

Как вывести следы ржавчины с пола

Используйте лимон

Благодаря содержащейся в нем лимонной кислоте этот цитрус является одним из лучших натуральных очищающих средств, которые вы можете найти под рукой. Просто выдавите лимонный сок в миску и добавьте к нему щепотку соли. Затем налейте четверть чайной ложки этого раствора на следы ржавчины, оставьте на 10 минут, и почистите пол старой зубной щеткой с мягкой щетиной.

Используйте уксус

Кислотность уксуса способна подавить самые стойкие следы. Чтобы использовать его для удаления ржавчины с плитки в вашем доме, налейте 3 столовые ложки уксуса на следы ржавчины, оставьте на 5 минут, а затем с помощью чистой тряпки очистите пол и повторите "операцию" необходимое количество раз, пока не исчезнут все следы ржавчины.

Используйте помидоры

Как и лимоны, помидоры также содержат лимонную кислоту, что очень эффективна при удалении ржавчины. Чтобы избавиться от подобных пятен, особенно на керамических поверхностях, возьмите помидор, разрежьте его пополам, насыпьте щепотку соли на ржавый участок и протрите его половиной овоща. Затем оставьте все на 7 минут, а после протрите мягкой тканью.

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