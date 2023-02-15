Темные метки от скотча на окнах и подоконнике: самые простые способы отмыть следы клея

Эти лайфхаки позволят без лишней мороки убрать следы от скотча с пластиковых поверхностей

Скотч – верный помощник в любой непонятной ситуации. Им можно склеить почти все. Однако перед использованием мало кто задумывается о том, как его потом снять – часто это очень непростая задача, ведь клей от скотча может прилипнуть к поверхности намертво.

Мы собрали для вас 12 самых действенных способов отчистить клей из пластиковых поверхностей. В этом помогут популярные подручные средства, которые найдутся в каждом доме, сообщает paralleli.

Чем убрать следы скотча из пластика

Полоской нового скотча хорошо снимаются свежие остатки от клейкой ленты. Нужно действовать быстро — следы от скотча снимаются порывистыми движениями — вы наклеиваете на проблемное место новую полоску скотча и рывком отдираете клей.

Также свежие следы от скотча поможет убрать ткань, смоченная в горячей воде. Нужно тщательно, но без лишних усилий потереть чистой тряпкой "место инцидента" — на устранение проблемы уйдет примерно 3-4 мин.

Бытовым парогенератором тоже легко избавиться от липких следов. Действие горячего влажного воздуха поможет быстро убрать остатки скотча.

А вот строительным феном или обычным феном для волос можно удалить как свежие, так и устаревшие пятна. Для этого необходимо прогреть место загрязнения в течение 3 мин. После этого берется плоская лопатка и осторожно, чтобы не поцарапать пластиковую поверхность, поддевается край липкой дорожки и с легкостью снимается.

Подручные средства

Оттирают следы от скотча из пластика с помощью обычного масла, при этом это может быть как подсолнечное, так и оливковое, льняное, кунжутное или любое другое растительное масло. Это средство считается наиболее безопасным для поверхности из полимеров. Под воздействием масла клей пропитывается и увеличивается в объеме, а уже через 15-20 мин останется только снять загрязнение куском чистой ткани или даже бумажной салфеткой.

Подойдут и спиртосодержащие средства. Главное — использовать те, что без красителей. Чем выше крепость средства или алкогольного напитка, тем легче будет стереть клей. Самым эффективным считается медицинский спирт. Им обильно смачивают ватный тампон, обрабатывают место загрязнения, выжидают 3-5 мин и протирают тряпкой. Но помните, что спирт будет отбеливать поверхность, поэтому этот способ сгодится только для белых подоконников и других пластиковых вещей.

Легко и быстро поможет убрать следы от скотча из пластика пищевая сода. Для приготовления смеси 1 ч.л. порошка разводят водой — до образования кашеобразной консистенции. Этот раствор с помощью чистой губки наносят на место загрязнения и легонько трут. После этого "место происшествия" протирают сперва влажной, а затем и сухой тряпкой.

Еще один вариант – обычная канцелярская резинка (ластик). Однако в этом случае тереть придется много, поэтому этот метод подойдет для тех случаев, когда зона загрязнения небольшая.

Химические способы

Уайт-спирит обладает свойствами мягкого растворителя. Для пластиковой поверхности эта жидкость условно безопасна, но лучше сначала проверить реакцию покрытия на каком-нибудь малозаметном участке. Учтите, что этот метод не пригодится для цветных и полированных поверхностей. На других же, чтобы отчистить остатки скотча, пятно легонько натирают смоченным в бензине тампоном, ватным диском или ватной палочкой до полного исчезновения загрязнения.

Ацетон же относится к агрессивным методам очищения. Он легко справится с липкими следами, однако может испортить покрытие, оставив после себя темные пятна. Поэтому сначала проверьте реакцию поверхности на это средство на каком-нибудь малозаметном месте.

Помощником станет и моющее средство для окон на основе нашатырного спирта. Чтобы ликвидировать остатки клейкой ленты, на место загрязнения брызгают немного средства, а затем вытирают его губкой. Позже этот участок нужно будет протереть обычной бумажной салфеткой.

Ну и, конечно же, уксус. Чтобы убрать загрязнение с пластиковой поверхности, его лучше не разводить водой, а использовать в концентрированном виде – так он подействует гораздо быстрее. Смоченной в уксусе губкой трут липкое пятно вплоть до полного исчезновения. Потом этот участок нужно будет протереть влажной тканью или салфеткой.

Раньше мы рассказывали, как с помощью самой популярной специи в мире спасти зимой свой дом от влаги и плесени. Невероятно простой лайфхак, который может пригодиться каждому.