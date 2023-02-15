Простое средство из ванной комнаты сделает вашу обувь новенькой на вид

Невероятно простой способ, о котором просто грех не знать

Многие знают, что обычная зубная паста с легкостью вернет чистоту и блеск подошвам белых кроссовок и кедов. Однако мало кто знает, что это же средство будет эффективным и против другой проблемы с обувью – изношенности ботинок. Правда, подобный фокус сработает далеко не со всеми материалами.

Сделать пару с виду "как новая" с помощью зубной пасты можно, если обувь кожаная. В других же случаях лучше не рисковать, предупреждает pixelinform.

Как мгновенно восстановить кожаную обувь

Нам нужно небольшое количество пасты (меньше горошины). Ее следует нанести на сухую и чистую поверхность вашей кожаной пары, на которой были замечены потертости. С помощью сухой мягкой тряпки отполируйте "проблемные" места, а затем просто протрите влажной салфеткой.

После проведения такой процедуры свою обувь вы просто не узнаете – потертости исчезнут прямо на глазах. Однако помните, что речь идет лишь о визуальном эффекте, поэтому время от времени такую процедуру придется повторять.

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