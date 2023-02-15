Всего один продукт способен отполировать раковину до блеска: быстро и бюджетно

Простое средство, которое не поцарапает и не испортит раковину.

Засоры — это не единственная проблема с раковиной, с которой сталкиваются хозяйки на кухне. Со временем, раковина становится гораздо тусклее, и на ней появляются потоки и разводы от постоянного мытья посуды, что очень портит внешний вид всей кухни. Как бороться с засорами мы уже рассказывали, а теперь давайте разбираться, как вернуть раковине былой блеск.

Оказывается, справится с этой проблемой поможет всего один продукт, который всегда находится под рукой в ​​каждом доме, пишет портал prostoway. И речь идет про обычную муку.

Как отмыть раковину до блеска

Мука — это отличный мягкий абразив, который не повреждает поверхности и качественно справляется с загрязнениями. Что делать:

Вымойте раковину обычным способом, промойте чистой водой и досуха вытрите. После поверхность покройте тонким слоем муки, возьмите губку или салфетку и немного потрите. Мука постепенно будет слипаться и скатываться, собирая остатки жира и грязи. Затем максимально соберите остатки муки салфеткой, но не смывайте все водой, чтобы не засорить трубы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно почистить раковину до блеска и свести на нет жирные разводы, пятна и грязь. Для этого вам понадобятся всего три ингредиента.