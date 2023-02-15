Зачем замораживать зубную пасту: хитрые трюки от японских домохозяек

Трюки, которые стоит взять на вооружение

А вы знали, что зубную пасту можно использовать не только для чистки зубов? А вот японские домохозяйки уже давно "открыли" ее полезные свойства во время уборки. К примеру, немного белой зубной пасты может помочь отбелить пожелтевший пластик, однако и это еще не все.

Чаще всего, японцы замораживают зубную пасту небольшими порциями, чтобы после использовать ее во время уборки, пишет портал santeplus. Как может пригодиться замороженная зубная паста — читайте далее.

Как можно использовать зубную пасту во время уборки

К примеру замороженная паста может помочь вам вывести пятна на ковре. Все, что нужно сделать это натереть их замороженными кубиками зубной пасты и после промыть водой.

Также зубная паста поможет избавиться от неприятного запаха, который исходит от вашей разделочной доски. Натрите ее замороженным кубиком зубной пасты, и больше никаких неприятных запахов, мешающих пользоваться этой кухонной утварью, не будет.

Раньше мы рассказывали, какой простой продукт вернет блестящий вид старой сковороде. Чтобы воспользоваться этим простым лайфхаком, вам даже не придется ничего дополнительно покупать.