Посадите эти растения у себя дома и забудьте о конденсате и плесени на окнах: топ-3 цветка

Комнатные растения можно использовать не только для украшения дома

Плесень возникает из-за прохладных и влажных температур в доме и может быть неприглядной, трудноудаляемой и даже опасной для здоровья, поэтому нужно быстро устранять эту проблему, как только вы ее заметили. Более того, что проверенных методов и средств, которые вам с этим помогут, существует немало.

Более того, как сообщает издание express, есть несколько комнатных растений, которые могут помочь решить проблему с плесенью и конденсатом. Они снижают влажность в помещении, которая является причиной плесени, впитывая влагу через свои листья. Что это за растения — читайте далее.

Какие комнатные растения лучше всего удаляют плесень в доме

Лилия мира

Это красивое растение, которое еще называют "женское счастье", отлично впитывает влагу через свои листья. Это комнатное растение любит тень и хорошо растет при высокой влажности, что делает его идеальным выбором для мест, подверженных плесенью. Чем крупнее будет растение, тем эффективнее оно будет удалять плесень.

Английский плющ

Английский плющ также является эффективным средством для удаления плесени. Более того, оно одно из самых простых в уходе. Держите его постоянно влажным, иначе его листья станут коричневыми и опадут, что снизит его эффективность. Главное не переливайте английский плющ, так как он не любит сидеть в сыром компосте.

Пальмы

Эти экзотические пышные листья не только украшают любую комнату, но и идеально подходят для борьбы с плесенью. Их большие листья могут поглощать влагу из воздуха, а также могут фильтровать большое количество разных загрязнителей. Им нужно светлое положение, но они также переносят определенную степень сухости.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вывести плесень с герметика в ванной комнате. В этом случае вам нужен один популярный аппарат, который легко приобрести в любой аптеке.