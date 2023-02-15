Посадите эти растения у себя дома и забудьте о конденсате и плесени на окнах: топ-3 цветка
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Комнатные растения можно использовать не только для украшения дома
Плесень возникает из-за прохладных и влажных температур в доме и может быть неприглядной, трудноудаляемой и даже опасной для здоровья, поэтому нужно быстро устранять эту проблему, как только вы ее заметили. Более того, что проверенных методов и средств, которые вам с этим помогут, существует немало.
Более того, как сообщает издание express, есть несколько комнатных растений, которые могут помочь решить проблему с плесенью и конденсатом. Они снижают влажность в помещении, которая является причиной плесени, впитывая влагу через свои листья. Что это за растения — читайте далее.
Какие комнатные растения лучше всего удаляют плесень в доме
- Лилия мира
Это красивое растение, которое еще называют "женское счастье", отлично впитывает влагу через свои листья. Это комнатное растение любит тень и хорошо растет при высокой влажности, что делает его идеальным выбором для мест, подверженных плесенью. Чем крупнее будет растение, тем эффективнее оно будет удалять плесень.
- Английский плющ
Английский плющ также является эффективным средством для удаления плесени. Более того, оно одно из самых простых в уходе. Держите его постоянно влажным, иначе его листья станут коричневыми и опадут, что снизит его эффективность. Главное не переливайте английский плющ, так как он не любит сидеть в сыром компосте.
- Пальмы
Эти экзотические пышные листья не только украшают любую комнату, но и идеально подходят для борьбы с плесенью. Их большие листья могут поглощать влагу из воздуха, а также могут фильтровать большое количество разных загрязнителей. Им нужно светлое положение, но они также переносят определенную степень сухости.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как вывести плесень с герметика в ванной комнате. В этом случае вам нужен один популярный аппарат, который легко приобрести в любой аптеке.