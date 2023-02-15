Можно обойтись и без соли: пять простых способов удалить пятна с одежды подручными средствами

Эти средства точно есть дома у каждой хозяйки

Жирные пятна на одежде не такая уж и редкость. Наши бабушки советовали нам посыпать пятна солью, чтобы та впитала жир. Но есть еще несколько подручных средств, которые помогут отстирать вашу одежду.

На портале УНИАН рассказали о том, как убрать жирные пятна с одежды при помощи подручных средств. Вам понядобятся спирт, жидкость для мытья посуды, крахмал, молоко, пищевая сода и хозяйственное мыло.

Жидкость для мытья посуды

Моющее средство для мытья посуды эффективно удаляет жир не только с тарелок или кастрюль, но и с одежды. Достаточно втереть в одежду несколько капель моющего и оставить на 15-20 минут. После чего пострирайте одежду в машинке, не смывая жидкость для мытья посуды.

Пищевая сода

Этот вещество есть на кухне любой хозяйки. Сода подходит для удаления пятен с деликатных и натуральных тканей, а также с брюк. Смешайте воду и соду в пропорции 1:1 и нанесите на пятно. Спустя 30 минут протрите пятно нежной зубной щеткой и смойте остатки средства в теплой воде или постирайте в машинке.

Хозяйственное мыло

Хозяйственное мыло — еще одно средство, которое эффективно удаляет пятна с одежды. Замочите вещь в горячей воде и тщательно натрите мылом. Оставте так минимум на два часа и постирайте под краном или в стиральной машинке. Этот способ эффективне против свежих пятен.

Спирт и уксус

А вот высокопроцентный спирт способен удалить даже застаревшие пятна на одежде. Чтобы усилить эффективность, добавьте в ложку спирта несколько капель уксуса.

Одежду следует замочить в горячей воде после чего вылить на пятно столовую ложку спирта и оставить на 10 минут. После этого вещь нужно постирать в машинке с добавлением жидкого порошка.

Важно помнить, что спирт может испортить такань. Поэтому перед нанесением проверьте реакцию на незаметном участке одежды.

Крахмал с молоком

Возбмите 4 столовых ложки картофельного крахмала и разведите их в 50 мл молока. Полученную смесь вотрите в жирное пятно и оставьте на всю ночь — за это время крахмал впитается и подсохнет. Утром промойте пятно и постирайте вещь под краном или в стиральной машинке.

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