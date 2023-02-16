Как за секунду проверить свежесть яиц: лайфхак, которым можно воспользоваться даже на рынке

Надежные способы убедиться в том, что вы приобретаете свежий продукт

Яйца – достаточно дорогой продукт, который не особо торопится падать в цене. Поэтому очень жаль было бы купить десяток-другой, а дома обнаружить, что они несвежие. Избежать такой проблемы можно, если знать, как проверить яйца прямо на рынке или в магазине, ведь большинство способов рассчитаны на проведение подобных "тестов" дома.

Несколькими эффективными лайфхаками делится rbc.ua. В этой подборке несколько вариантов, которые помогут вам удостовериться на 100%, что продукт или свежий или же испорченный.

Как быстро проверить яйца на свежесть

Чтобы не купить испорченный товар, сначала оцените внешний вид яиц, в частности состояние скорлупы: у свежего яйца она шершавая и матовая, у полежавшего же — гладкая на ощупь. А еще скорлупа яйца, уже пролежавшего несколько недель, будет блестеть на свете. Также можно осторожно проверить яйцо на крепость, слегка сжав его. Но будьте осторожны, чтобы его не раздавить. Если скорлупа мягкая на ощупь, да еще и в пятнах — такие яйца не стоит покупать.

Эффективным будет следующий способ: попробуйте слегка потрясти яйцо в руке. Если оно свежее, то вы не почувствуете ни одного движения внутри, тогда как в залежанном будет слышно легкое хлюпание. Также стоит попытаться покрутить яйцо: уложите его на ровную нескользкую поверхность и поверните. Если яйцо протухло, то несколько раз быстро обернется вокруг своей оси, а вот свежее будет крутиться не столь активно. Разница будет очевидной.

Кроме того, свежие и залежавшиеся яйца имеют разный вес. Поэтому, если самостоятельно выбираете яйца на рынке и по размеру они одинаковы, лучше берите более тяжелые.

Еще одной важной характеристикой является запах. Свежие яйца должны пахнуть известью, а чем дольше они полежали, тем больше впитали запахи других продуктов, которые лежали рядом. Яичная скорлупа очень восприимчива к запахам, поэтому это верный признак выбора свежих яиц.

И вишенка на тортике: проверка светом. Поднесите яйцо к включенному фонарику или другому мощному источнику света. Если под скорлупой просматриваются черные пятна, покупать такой продукт точно не стоит.

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