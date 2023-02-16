Бюджетный способ удаления известкового налета с чайника: все, что нужно, уже есть на вашей кухне

Чайники нуждаются в регулярной очистке от известкового налета

К сожалению, со временем и с активным пользованием техникой, в чайниках появляются белые отложения, известные как известковый налет. Это очень распространенная проблема, с которой стоит активно бороться, чтобы не портить вкус чая или кофе.

Регулярная очистка чайника, а также других приборов, в которых образуется известковый налет, является ключом к обеспечению их правильной работы, пишет издание Express. И чтобы удалить накипь из чайника можно не использовать специальные средства, а ведь самым эффективным средством является приготовленная в домашних условиях чистящая смесь.

Как очистить чайник от налета

Для этого вам нужно заглянуть в свой кухонный шкаф, и взять немного соды, достаточно будет 1 чайной ложки. Смешайте ее с двумя чашками воды. Хорошенько все перемешайте, чтобы сода растворилась, и налейте смесь в чайник. Прокипятите раствор несколько раз, и после дайте смеси остыть еще 15 минут.

Затем вам останется просто промыть чайник холодной водой и сухой тряпкой или губкой протереть внутреннюю часть, чтобы удалить все следы известкового налета.

Также для очистки чайника можно использовать еще либо лимон, либо уксус с водой. Наполните чайник на три четверти либо водой и одним лимоном, либо водой и уксусом в равных частях. Оставьте раствор на час, а затем вскипятите чайник, три раза для лимона и один раз для уксуса. Затем дайте ему остыть, а после тщательно промойте чайник несколько раз, чтобы убедиться, что внутри не осталось смеси и налета.

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