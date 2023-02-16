Простые и бюджетные советы, как избавиться от пятен плесени на плитке и швах: никакой химии и отбеливателей

Плесень не только неприглядна, но и влияет на качество воздуха в помещении, и моет вызвать аллергию

Ванная комната – это влажное место, которое способствует размножению плесени. Они могут застрять в швах плитки, душевой занавеске или стенах душевой кабины. Чтобы избавится от этой проблемы, можно прибегнуть к натуральным и экономичным продуктам.

Чтобы избавиться от плесени, которая окрашивает плитку и селится в швах, можно использовать спирт, чабрец, лимон и конечно же уксус, пишет портал santeplus. С помощью этих простых советов вы избавитесь от пятен плесени на плитке и швах без химии.

Как очистить плитку от плесени подручными средствами

Спирт и чабрец

Чабрец является природным фунгицидом, который также обладает антисептическими и антибактериальными свойствами. Чтобы избавиться от плесени, замочите несколько веточек тимьяна в медицинском спирте и оставьте на несколько часов. Затем процедите смесь и вылейте ее в спрей, а затем распылите на заплесневелые швы и плитку. Оставьте на несколько минут, потрите и смойте, не забывая хорошо высушить.

Лимон

Лимон эффективно устраняет следы плесени благодаря своим антибактериальным и противогрибковым свойствам. Для этого смешайте лимонный сок с небольшим количеством черного мыла или жидкости для мытья посуды и нанесите смесь на заплесневевшие части плитки и швы. Потрите старой зубной щеткой и оставьте на несколько часов. После этого вам останется только тщательно промыть и высушить.

Уксус

Уксус – универсальный бытовой продукт, хорошо зарекомендовавший себя в домашнем хозяйстве. Чтобы избавиться от плесени, просто смешайте чашку уксуса с небольшим количеством жидкости для мытья посуды и потрите плитку этой смесью. Затем промойте и высушите как следует.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как почистить слив и засор в раковине. Есть подручные продукты, которые справятся с проблемой за считанные минуты. А также мы писали, что нужно добавить в стиральную машину, чтобы избавиться от запаха плесени и затхлости.